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В Екатеринбурге произошел взрыв в жилом доме

Майк Габриелян
48 минут назад
В Екатеринбурге взорвался газ в многоквартирном жилом доме. Об инциденте сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
ЧП в Екатеринбурге: в жилом доме произошел взрыв газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Взрыв произошел на улице Орловская, 52 на третьем этаже трехэтажного дома.
Пожара не последовало. Из здания эвакуированы 19 человек. О пострадавших пока не сообщается.
Ранее «Рамблер» информировал, что в жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв из-за самогонного аппарата.
Происшествия,Интерфакс,Екатеринбург,
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