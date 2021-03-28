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Доступ на Красную площадь перекрыли из-за подозрительного предмета

Майк Габриелян
1 час назад
В Москве перекрыли доступ на Красную площадь из-за забытого пакета. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСО.
Доступ на Красную площадь перекрыли из-за подозрительного предмета
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Правоохранители решили проверить содержимое и вызвали специалистов. Однако позже за пакетом вернулся его забывчивый владелец.
Силовики говорят, что скоро снимут ограничения.
«В ближайшее время площадь будет открыта для посещения», - заявили в ФСО.
Ранее «Рамблер» сообщал, что появилось видео инцидента на Красной площади, в котором принимал участие глава Росгвардии Виктор Золотов.
Происшествия,Виктор Золотов,Росгвардия,Федеральная служба охраны,РИА Новости,Москва,
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