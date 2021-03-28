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Шесть человек пострадали при нападении в библиотеке в Канаде

ТАСС
13 минут назад
Шесть человек получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного на посетителей в библиотеке и рядом с ней в канадском Ванкувере. Об этом в субботу сообщил телеканал СBC.
Шесть человек пострадали при нападении в Канаде
Фото: ReutersReuters
Нападавший задержан, но его личность пока не разглашается. В настоящее время угрозы общественной безопасности нет. Начато расследование.
Происшествия,В мире,Канада,
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