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В Москве задержали лжеполицейских, вымогавших у жителя Дагестана 23 млн рублей

ТАСС
19 минут назад
Столичные полицейские задержали мошенников, которые под видом правоохранителей вымогали у жителя Дагестана 23 млн рублей за якобы непривлечение его к уголовной ответственности. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Лжеполицейские вымогали 23 млн рублей у дагестанца
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В полицию обратился житель Дагестана, который сообщил что правоохранители вымогают у него 23 млн рублей за непривлечение его к ответственности по якобы возбужденному на него уголовному делу.
"Сотрудники управления собственной безопасности задержали вымогателей, когда в рамках спецоперации заявитель передавал им 20 млн рублей в кофейне в Милютинском переулке", - рассказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Происшествия,Громкие уголовные дела ,Республика Дагестан,Москва,
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