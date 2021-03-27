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В Филадельфии в результате стрельбы пострадали семь человек, сообщили СМИ

РИА Новости
41 минуту назад
Неизвестный устроил стрельбу около спорт-бара в американском городе Филадельфия, семь человек получили ранения, сообщает местное издание Philadelphia Inquirer.
Инцидент произошел в пятницу вечером. По данным полиции, стрельба произошла после ссоры, которая началась в баре. Как отмечает издание, все пострадавшие госпитализированы, состояние трех из них оценивается как критическое. Предполагаемый стрелок задержан.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, по меньшей мере восемь пострадали в результате нескольких инцидентов со стрельбой в американском городе Вирджиния-Бич (штат Виргиния).
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