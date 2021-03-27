Неизвестный устроил стрельбу около спорт-бара в американском городе Филадельфия, семь человек получили ранения, сообщает местное издание Philadelphia Inquirer.

Инцидент произошел в пятницу вечером. По данным полиции, стрельба произошла после ссоры, которая началась в баре. Как отмечает издание, все пострадавшие госпитализированы, состояние трех из них оценивается как критическое. Предполагаемый стрелок задержан.