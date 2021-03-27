В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Источник: в Суэцком канале удалось сдвинуть с места севший на мель контейнеровоз

ТАСС
55 минут назад
Буксирам удалось немного сдвинуть севший на мель поперек русла Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в управлении канала.
Контейнеровоз в Суэцком канале удалось сдвинуть с места
Фото: ReutersReuters
"Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться, - сказал он. - Сейчас предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега".
При этом источник отметил, что "сдвиг контейнеровоза еще не означает, что он уже находится на плаву, это лишь первый шаг, самое начало процесса".
Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, перегородил 23 марта одномагистральную южную часть Суэцкого канала в условиях сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Первоначальные попытки вытащить судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м с помощью буксиров не увенчались успехом. Был задействован земснаряд, с помощью которого из-под носовой части контейнеровоза было извлечено порядка 20 тыс. тонн песка. В полдень субботы маневровая буксировка возобновилась.
К операции по разблокировке привлечены сотрудники голландской компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована японская компания Nippon Salvage.
Происшествия,
65
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители