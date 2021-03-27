Причиной ЧП в Суэцком канале могла стать человеческая ошибка

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа рассказал о возможных причинах, по которым сел на мель сверхбольшой контейнеровоз Ever Given. По его словам, порыв ветра не был основной причиной.

Он рассказал, что к инциденту мог привести человеческий фактор. Также причастной могла быть техническая ошибка, передаёт Reuters.

Также он рассказал, что работы по извлечению судна ведутся круглые сутки без перерыва. По его словам, в операции по снятию с мели судна участвуют 10 буксиров. Однако ситуация осложняется его размерами и количеством контейнеров.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Инциденту с контейнеровозом Ever Given, застрявшим в Суэцком канале, предшествовал неоднозначный эпизод. В Сети появились данные трекинговых служб о маршруте корабля. Из них следует, что судно незадолго до захода в канал «нарисовало» фаллос в акватории Красного моря.

Как сообщал NEWS.ru, 26 марта и в первой половине 27-го были предприняты попытки снять контейнеровоз с мели с помощью буксиров, но они обе оказались неудачными.