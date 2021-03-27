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В центре Москвы загорелся склад

Говорит Москва
44 минуты назад
Огонь вспыхнул в здании на улице Крымский Вал.
В центре Москвы загорелся склад
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации телеканала РЕН ТВ, на месте ЧП прибыли пожарные расчёты. Площадь возгорания сейчас устанавливается. Пожару присвоен второй ранг сложности.
Происшествия,Москва,
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