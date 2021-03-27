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Более 320 кораблей простаивают в очереди на вход в Суэцкий канал

РИА Новости
29 минут назад
Число судов, ждущих прохода через Суэцкий канал из-за ситуации с севшим на мель контейнеровозом, достигло 321, заявил в субботу глава администрации канала адмирал Усама Рабиа.
320 кораблей простаивают у входа в Суэцкий канал
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В настоящий момент 321 судно ожидает своей очереди для прохода через Суэцкий канал в связи с этой ситуацией", - сказал Рабиа на проходящей в эти минуты пресс-конференции в Суэце.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение по нему. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что снятие с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может произойти в субботу, так как попытки освободить судно значительно продвинулись вечером в пятницу.
Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что для снятия судна с мели потребуется по крайней мере два-три дня.
Происшествия,Wall Street Journal,
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