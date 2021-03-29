Упавший с крыши снег убил жительницу Самары

Жительница Самары
погибла под снегом, который упал с крыши многоквартирного дома. Прокуратура
начала проверку по этому факту, сообщили в ведомстве.
Инцидент произошёл на улице Металлистов. Снег упал на двоих женщин, обеих госпитализировали с травмами. В результате одна их них скончалась, передаёт РИА Новости.
Прокурором Кировского района Самары организована проверка соблюдения управляющей компанией требований законодательства при обслуживании дома, в том числе регламентирующего порядок очистки снега с кровли и карнизов, — рассказали в ведомстве.
Сейчас на месте ЧП работает районный прокурор Иван Макогон. В ведомстве решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Вологде восьмимесячная девочка пострадала в результате падения с крыши дома снежно-ледяной массы. Она госпитализирована с травмой головы.
Инцидент произошёл 26 марта на улице Козленской. Глыба льда и снега упала на коляску, в которой находился ребёнок, и перевернула её, писал NEWS.ru.