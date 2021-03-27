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Cadillac Escalade матери пятых детей подожгли в Москве

Майк Габриелян
38 минут назад
В Москве подожгли Cadillac Escalade матери пятых детей. Она обвиняет супруга, с которым разводится уже два года. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.
Потерпевшая прожила с мужем 15 лет и два года пытается развестись, обвиняя его в наличии любовницы, слежке и постоянных избиениях.
Неделю назад на парковке ТЦ загорелась ее иномарка. На камерах видно, что к машине подошёл некий мужчина в капюшоне, облил горючим и поджёг. Потерпевшая уверена, что к поджогу причастен ее супруг.
Кроме того, женщина уверяет, что муж выкрал двух детей и увёз на два месяца в Сочи. Вернуть якобы согласился, только если она откажется от всей недвижимости.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что многим бывшим звездным парам не удается сохранить после развода дружеские отношения и договориться полюбовно о том, как растить, воспитывать и содержать общих детей.
Происшествия,Видео,Москва,
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