Cadillac Escalade матери пятых детей подожгли в Москве

Москве подожгли Cadillac Escalade матери пятых детей. Она обвиняет супруга, с которым разводится уже два года. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash

Потерпевшая прожила с мужем 15 лет и два года пытается развестись, обвиняя его в наличии любовницы, слежке и постоянных избиениях.

Неделю назад на парковке ТЦ загорелась ее иномарка. На камерах видно, что к машине подошёл некий мужчина в капюшоне, облил горючим и поджёг. Потерпевшая уверена, что к поджогу причастен ее супруг.

Кроме того, женщина уверяет, что муж выкрал двух детей и увёз на два месяца в Сочи. Вернуть якобы согласился, только если она откажется от всей недвижимости.