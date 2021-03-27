Подростки избили школьницу в Приморье и сняли это на видео

Прокуратура в Приморье начала проверку размещенного в социальных сетях видеоролика, на котором подростки избивают девочку, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.

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В местных соцсетях опубликовано видео, снятое в заброшенном здании. На нем две школьницы избивают третью, в том числе бьют её ногами по лицу, затылку и телу, когда она падает на колени. Отмечается, что видео снято в Спасске-Дальнем

"Прокуратура Спасска-Дальнего организовала проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором группа подростков избивает девочку. Предварительно установлено, что 21 марта 2021 года возле здания бывшей вечерней школы школьники встретили свою знакомую, которая якобы раньше нецензурно выражалась в адрес одной из них. После чего они зашли в заброшенное здание, где избили девочку", - сказал собеседник.

По его словам, один из них снимал происходящее на телефон.

"Трое подростков установлены, они состоят на профилактическом учёте в территориальном отделе по делам несовершеннолетних, личности и причастность остальных устанавливаются", - отметили в прокуратуре.

Собеседник отметил, что прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних. Будет проверена работа органов системы профилактики, образовательные организации, где обучаются подростки, а также надлежащее исполнение родителями своих обязанностей.

Кроме того, прокуроры выясняют, кто является собственником заброшенного здания.

Как сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД, полиция также проводит проверку.