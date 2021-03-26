Украинку месяцами держали в сексуальном рабстве в Москве

Жительницу Луганской области обманом вывезли в Москву
и несколько месяцев продержали ее в сексуальном рабстве. Об условиях жизни там девушка рассказала в беседе с Baza.
По словам украинки, ее вывезли в Россию
обманом с помощью подруги. Приятели последней посадили девушку в автомобиль и отвезли на границу. Там пограничники помогли ей перелезть через забор, а с другой стороны приняли уже их российские коллеги.
Затем ее отвезли на некую квартиру в Москве, где рассказали правила содержания.
«Сказали, если я убегу, то меня отправят на другую квартиру, куда уже отправили одну девушку, где условия пожестче», — вспомнила украинка, пояснив, что на другой квартире девушек накачивают наркотиками, а затем насилуют.
В день девушка приносила своим похитителям 12-40 тысяч рублей. Украинка также рассказала, что была вынуждена работать почти круглые сутки, ее морили голодом и постоянно следили. Кроме того, в случае избиения за девушек никто не заступался, их заставляли решать острые конфликтные ситуации самостоятельно.
Спастись ей удалось благодаря бывшему молодому человеку. Он обратился в фонд борьбы с рабством «Альтернатива». В результате девушку перехватили, когда та ехала к очередному клиенту.
В отношении преступников возбудить уголовное дело, по данным издания, непросто, так как они — граждане Украины, но работают на территории России.
В сентябре прошлого года сообщалось
, что мать годами держала свою 23-летнюю с инвалидностью в сексуальном рабстве. Она держала девочку в подвале с 14 лет и заставляли заниматься сексом с мужчинами. От одного из них россиянка родила.