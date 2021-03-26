Украинку месяцами держали в сексуальном рабстве в Москве

Жительницу Луганской области обманом вывезли в Москву и несколько месяцев продержали ее в сексуальном рабстве. Об условиях жизни там девушка рассказала в беседе с Baza.

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По словам украинки, ее вывезли в Россию обманом с помощью подруги. Приятели последней посадили девушку в автомобиль и отвезли на границу. Там пограничники помогли ей перелезть через забор, а с другой стороны приняли уже их российские коллеги.

Затем ее отвезли на некую квартиру в Москве, где рассказали правила содержания.

«Сказали, если я убегу, то меня отправят на другую квартиру, куда уже отправили одну девушку, где условия пожестче», — вспомнила украинка, пояснив, что на другой квартире девушек накачивают наркотиками, а затем насилуют.

В день девушка приносила своим похитителям 12-40 тысяч рублей. Украинка также рассказала, что была вынуждена работать почти круглые сутки, ее морили голодом и постоянно следили. Кроме того, в случае избиения за девушек никто не заступался, их заставляли решать острые конфликтные ситуации самостоятельно.

Спастись ей удалось благодаря бывшему молодому человеку. Он обратился в фонд борьбы с рабством «Альтернатива». В результате девушку перехватили, когда та ехала к очередному клиенту.

В отношении преступников возбудить уголовное дело, по данным издания, непросто, так как они — граждане Украины, но работают на территории России.