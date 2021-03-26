В Петербурге задержали еще четырех таможенников за взятки

Следователи задержали еще четверых таможенников по делу о взятках на таможенном посту "Лесной порт" в Санкт-Петербурге, начальник которого был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Как сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ по Северо-Западному федеральному округу, суд отказался заключать всех фигурантов дела под стражу.

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"Приморским районным судом Санкт-Петербурга в отношении пяти фигурантов избраны более мягкие меры пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий, а одному из таможенников был продлен срок задержания до 72 часов", - говорится в сообщении.

При этом, по версии СК, задержанный начальник таможенного поста был руководителем организованной преступной группы, в которую вошли его сотрудники. В СК считают, что они систематически получали взятки от бизнесменов, которые возят товары через границу. Решение суда об отказе в аресте фигурантов дела обжаловано следственным управлением.

Во вторник в Северо-Западном таможенном управлении сообщали, что в Петербурге был задержан сотрудниками ФСБ с поличным начальник поста "Лесной порт" Балтийской таможни. В отношении него СК возбудил уголовное дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).