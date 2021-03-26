СКР проверит треш-стрим с изнасилованием жительницы Ярославля

Следователи СКР проведут проверку по факту треш-стрима в социальной сети TikTok, в ходе которого якобы была изнасилована 30-летняя жительница Ярославля

Фото: sledcom.ru sledcom.ru

Трансляция велась за донаты от зрителей из квартиры потерпевшей. По данным СМИ, участники стрима напоили её и изнасиловали. Кроме того, они похитили у женщины деньги и устроили погром в жилище.

На данный момент запись трансляции удалена, но её отрывки ещё присутствуют в медиа. Следователи уже установили участников произошедшего, все он несовершеннолетние, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СКР по Ярославской области Евгения Сучкова.