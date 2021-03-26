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СКР проверит треш-стрим с изнасилованием жительницы Ярославля

News.ru
2 часа назад
Следователи СКР проведут проверку по факту треш-стрима в социальной сети TikTok, в ходе которого якобы была изнасилована 30-летняя жительница Ярославля.
СКР проверит треш-стрим с изнасилованием жительницы Ярославля
Фото: sledcom.rusledcom.ru
Трансляция велась за донаты от зрителей из квартиры потерпевшей. По данным СМИ, участники стрима напоили её и изнасиловали. Кроме того, они похитили у женщины деньги и устроили погром в жилище.
На данный момент запись трансляции удалена, но её отрывки ещё присутствуют в медиа. Следователи уже установили участников произошедшего, все он несовершеннолетние, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СКР по Ярославской области Евгения Сучкова.
Ранее NEWS.ru писал, что подмосковный блогер Reeflay (Станислав Решетников) устроил треш-стрим, в ходе которого избил свою подругу и выгнал на балкон без тёплой одежды. Когда он решил впустить её обратно, та уже умерла. Прибывшие на место инцидента медики обнаружили на теле потерпевшей множество травм, включая черепно-мозговую. Психолого-психиатрическая экспертиза признала блогера вменяемым.
Происшествия,СКР,РИА Новости,Ярославль,
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