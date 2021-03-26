Депутат Госдумы устроил дебош в самолете

Сообщается также, что депутат заверял, что экипаж ждут неприятности и увольнение. Когда самолет приземлился в Казани, дебоширов передали полицейским.

Корреспонденты информационного агентства URA.RU попытались взять комментарий у Антона Гетты. Однако ответа от депутата не последовало — он не ответил на звонок.