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СМИ: депутат Госдумы устроил пьяный дебош в самолете

Ura.Ru
1 час назад
Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта устроил дебош в самолете. Жалобу с описанием этого инцидента компания «Аэрофлот» отправила в Государственную думу.
Депутат Госдумы устроил дебош в самолете
Фото: ТАССТАСС
«Во время перелета Гетта и его попутчик перемещались по салону, мешали пассажирам и без конца дергали бортпроводников. Когда им перекрыли доступ к алкоголю, начались угрозы», — приводит издание Life.ru выдержки из документа.
Сообщается также, что депутат заверял, что экипаж ждут неприятности и увольнение. Когда самолет приземлился в Казани, дебоширов передали полицейским.
Корреспонденты информационного агентства URA.RU попытались взять комментарий у Антона Гетты. Однако ответа от депутата не последовало — он не ответил на звонок.
Происшествия,Антон Гетта,Аэрофлот,Госдума,
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