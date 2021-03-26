Депутат Госдумы устроил дебош в самолете

«Во время перелета Гетта и его попутчик перемещались по салону, мешали пассажирам и без конца дергали бортпроводников. Когда им перекрыли доступ к алкоголю, начались угрозы», — приводит издание Life.ru выдержки из документа.
Сообщается также, что депутат заверял, что экипаж ждут неприятности и увольнение. Когда самолет приземлился в Казани, дебоширов передали полицейским.
Корреспонденты информационного агентства URA.RU попытались взять комментарий у Антона Гетты. Однако ответа от депутата не последовало — он не ответил на звонок.