Посетитель ресторана в центре Москвы лишился крупной суммы денег

Житель столицы заявил в полицию, что у него украли крупную сумму денег в кафе в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВДРоссии по городу в пятницу, 26 марта.
Фото: Андрей Никеричев / АГН МоскваАндрей Никеричев / АГН Москва
По словам 43-летнего мужчины, инцидент произошел в заведении общепита, расположенном на Мясницкой улице. Посетитель ресторана оставил без присмотра свою дубленку, в кармане которой было сто тысяч рублей.
Собравшись покинуть заведение, мужчина не обнаружил на месте денег и обратился в полицию. По данному факту правоохранители проводят проверку.