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Посетитель ресторана в центре Москвы лишился крупной суммы денег

Вечерняя Москва
2 часа назад
Житель столицы заявил в полицию, что у него украли крупную сумму денег в кафе в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 26 марта.
Посетитель ресторана в центре Москвы лишился крупной суммы денег
Фото: Андрей Никеричев / АГН МоскваАндрей Никеричев / АГН Москва
По словам 43-летнего мужчины, инцидент произошел в заведении общепита, расположенном на Мясницкой улице. Посетитель ресторана оставил без присмотра свою дубленку, в кармане которой было сто тысяч рублей.
Собравшись покинуть заведение, мужчина не обнаружил на месте денег и обратился в полицию. По данному факту правоохранители проводят проверку.
Происшествия,МВД,Москва,Россия,
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