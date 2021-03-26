Ранее в социальной сети TikTok двое парней провели онлайн-трансляцию погрома квартиры своей знакомой – они били посуду и горшки с цветами, ломали холодильник и дверь. Все это они делали за донаты от зрителей. В соседней комнате находилась 30-летняя хозяйка квартиры, к которой они пришли в гости и, по данным СМИ и соцсетей, напоили и изнасиловали. В данный момент эти видеозаписи удалены, но фрагменты частично присутствуют в СМИ и соцсетях.