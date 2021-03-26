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Жительницу Ярославля изнасиловали во время трэш-стрима, сообщили СМИ

РИА Новости
25 минут назад
Следователи организовали проверку после проведения в социальной сети трэш-стрима, где молодые люди в прямом эфире громят квартиру своей знакомой, саму женщину они якобы изнасиловали, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по Ярославской области Евгений Сучков.
Ранее в социальной сети TikTok двое парней провели онлайн-трансляцию погрома квартиры своей знакомой – они били посуду и горшки с цветами, ломали холодильник и дверь. Все это они делали за донаты от зрителей. В соседней комнате находилась 30-летняя хозяйка квартиры, к которой они пришли в гости и, по данным СМИ и соцсетей, напоили и изнасиловали. В данный момент эти видеозаписи удалены, но фрагменты частично присутствуют в СМИ и соцсетях.
"По информации, опубликованной в сети интернет, о возможных противоправных действиях в отношении женщины - жительницы Ярославля проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - рассказал Сучков.
Все участники инцидента установлены, являются совершеннолетними, подчеркнул он.
Происшествия,СКР,РИА Новости,Ярославская Область,Россия,Ярославль,
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