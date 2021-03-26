Полицейские, находившиеся в участке, погнались за подростком и прижали его к берегу реки. Не сумев скрыться, подросток стал размахивать ножом и даже ранил одного из них — предположительно, нанеся удары в бедро и руку. Хотя силовики требовали, чтобы он сдался, юноша их слова игнорировал, сообщают СМИ. В итоге, чтобы обезвредить нападавшего, полицейским пришлось применить табельное оружие, сообщили в УМВД по Татарстану. Всего они стреляли 12 раз, шесть пуль попали в подростка. От ран он умер на месте. Впоследствии следователи установили, что набраться экстремистской идеологии юноша мог у владельца кафе, где он работал — мужчина ранее был судим за диверсионный акт и придерживался радикальных взглядов исламистского толка. В 2018 году задержанный за хулиганство сибиряк пытался поджечь отделение полиции в Красноярске. Возгорание произошло на первом этаже здания. В тот момент в отделении находилось девять полицейских. Уже через 20 минут последствия пожара были полностью ликвидированы. В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина был задержан и впоследствии осужден. В 2011 году в Москве анархисты взяли на себя ответственность за поджог отделения тогда еще милиции на юго-западе столицы. Вскоре в Сети появилась видеозапись, в пояснении к которой отмечалось, что "вертеп бандитов в серой форме" подожгла "группа городских партизан". Задержать поджигателей тогда не удалось.