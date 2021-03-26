ФСБ
сообщила о задержании трех человек, готовивших нападения на отделения полиции в Ростове-на-Дону. Ранее эти молодые люди были замечены за вандализмом — они расписывали здания антигосударственными лозунгами. По данным силовиков, радикальные взгляды задержанных были сформированы в одном из Telegram-каналов, управ
ляемом из Польши
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Трое молодых людей в Ростове-на-Дону планировали нападения на местные отделения МВД
с использованием "зажигательных устройств". Они задержаны правоохранителями, сообщает Центр общественных связей ФСБ, передает РИА "Новости".
Ранее задержанные были уличены в вандализме - они расписывали местные здания антигосударственными лозунгами.
"Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше. Оттуда же он получал инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств", - подчеркивается в пресс-релизе ФСБ.
Сообщается также, что задержанные дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело о вандализме, возможны дополнения по другим статьям.
В декабре 2020 года управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье "Террористический акт" в отношении местного жителя, который пытался поджечь здание отдела полиции села Шалинское. Мужчина пытался устроить поджог, бросив в здание "коктейль Молотова". Бутылка с горючей смесью вспыхнула, но пожар удалось быстро потушить. Никто не пострадал, злоумышленник был по горячим следам задержан. По данным полицейских, россиянин уже был ранее судим за кражу.
В октябре прошлого года резонансная попытка поджога полицейского участка произошла в Татарстане. 16-летний подросток попытался поджечь ОВД города Кукмора. Бросая бутылки с зажигательной смесью в здание, злоумышленник кричал:
"Бог меня спасет, все неверные, Аллах Акбар". "Он угрожал убить всех. Кричал [полицейским], что они враги Аллаха, и тому подобное. Ну такое, что они [радикалы ] обычно кричат", — отмечали в пресс-службе регионального управления МВД.
Полицейские, находившиеся в участке, погнались за подростком и прижали его к берегу реки. Не сумев скрыться, подросток стал размахивать ножом и даже ранил одного из них — предположительно, нанеся удары в бедро и руку. Хотя силовики требовали, чтобы он сдался, юноша их слова игнорировал, сообщают СМИ. В итоге, чтобы обезвредить нападавшего, полицейским пришлось применить табельное оружие, сообщили в УМВД по Татарстану. Всего они стреляли 12 раз, шесть пуль попали в подростка. От ран он умер на месте. Впоследствии следователи установили, что набраться экстремистской идеологии юноша мог у владельца кафе, где он работал — мужчина ранее был судим за диверсионный акт и придерживался радикальных взглядов исламистского толка. В 2018 году задержанный за хулиганство сибиряк пытался поджечь отделение полиции в Красноярске. Возгорание произошло на первом этаже здания. В тот момент в отделении находилось девять полицейских. Уже через 20 минут последствия пожара были полностью ликвидированы. В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина был задержан и впоследствии осужден. В 2011 году в Москве анархисты взяли на себя ответственность за поджог отделения тогда еще милиции на юго-западе столицы. Вскоре в Сети появилась видеозапись, в пояснении к которой отмечалось, что "вертеп бандитов в серой форме" подожгла "группа городских партизан". Задержать поджигателей тогда не удалось.