Соболь разрешили ходить в церковь и водить дочь в школу

Там отмечается, что Соболь по-прежнему не разрешают гулять с семилетней дочерью днём, что сказывается на психоэмоциональном состоянии ребёнка. Кроме того, ей не разрешили пользоваться Интернетом для посещения сайтов органов государственной власти — она не может оплатить наложенные на неё административные взыскания за участие в митингах ни в Сети, ни в банке.