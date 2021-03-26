Соболь разрешили ходить в церковь и водить дочь в школу

Акции протеста прошли в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки Алексея Навального. Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево
после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше
», которое в ЕСПЧ
признали политически мотивированным. Мосгорсуд
признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН
, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.