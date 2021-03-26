Блокировку Суэцкого канала объяснили человеческим фактором

Причинами блокировки Суэцкого канала огромным судном стал человеческий фактор и недосмотр администрации канала, приведший к образованию отмели. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов.

Фото: Reuters Reuters

Эксперт также описал удачный возможный исход инцидента. По его словам, если бы отмели не было, контейнеровоз воткнулся бы в ровный берег. После он бы оттолкнуться и продолжил плавание, несмотря на вероятные повреждения носовой части.

При этом Безбородов назвал бредом версию о том, что инцидент был вызван сильным ветром.

«Кто-то где-то промахнулся, вмешался человеческий фактор, — отметил эксперт. — Теоретически, любое судно могло точно так же встать поперек. Задача — удержать его ровно».

Безбородов отметил, что две-три недели, отведенные на освобождение застрявшего контейнеровоза, звучат как реалистичный срок. Вместе с тем он пояснил, что разгрузить судно будет достаточно сложно: походящие плавкраны крайне дорогостоящие и находятся в Китае и Сингапуре, а на их транспортировку к Суэцкому каналу может уйти два месяца. Разгрузка же с помощью вертолетов также может оказаться весьма затруднительной. При этом эксперт исключил изменения в морских законах и возможное расширение канала, которое будет стоить «бешенных денег».

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.