Трое москвичей подхватили редкую болезнь из-за экзотической пищи. Медики диагностировали у них трихинеллёз — редкое паразитарное заболевание.
Позже выяснилось, что друзья-охотники накормили их бастурмой из медвежьего мяса. Вовремя поставленный диагноз и проведённое лечение помогли сохранить им жизни.
Среди симптомов отмечались язвенно-некротические поражения желудка и тонкого кишечника с последующей перфорацией и кровотечением, поражение сердца, лёгких, центральной нервной системы.
Как сообщает пресс-служба столичного депздрава, в России ежегодно регистрируется от нескольких десятков до двухсот случаев этого заболевания. Оно обусловлено употреблением в пищу мяса диких и домашних животных, заражённых личинками трихинелл и не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.