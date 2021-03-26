Позже выяснилось, что друзья-охотники накормили их бастурмой из медвежьего мяса. Вовремя поставленный диагноз и проведённое лечение помогли сохранить им жизни.

Как сообщает пресс-служба столичного депздрава, в России ежегодно регистрируется от нескольких десятков до двухсот случаев этого заболевания. Оно обусловлено употреблением в пищу мяса диких и домашних животных, заражённых личинками трихинелл и не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.