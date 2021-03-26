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Трое москвичей подхватили редкую болезнь из-за экзотической пищи

Говорит Москваиещё 1
1 час назад
Трое москвичей подхватили редкую болезнь из-за экзотической пищи. Медики диагностировали у них трихинеллёз — редкое паразитарное заболевание.
Позже выяснилось, что друзья-охотники накормили их бастурмой из медвежьего мяса. Вовремя поставленный диагноз и проведённое лечение помогли сохранить им жизни.
Среди симптомов отмечались язвенно-некротические поражения желудка и тонкого кишечника с последующей перфорацией и кровотечением, поражение сердца, лёгких, центральной нервной системы.
Как сообщает пресс-служба столичного депздрава, в России ежегодно регистрируется от нескольких десятков до двухсот случаев этого заболевания. Оно обусловлено употреблением в пищу мяса диких и домашних животных, заражённых личинками трихинелл и не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу.
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