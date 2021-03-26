Трагедия в Египте: 32 человека погибли после столкновения поездов

Более 30 человек погибли в результате столкновения поездов в Египте. Об этом сообщает
Youm7.
Железнодорожная катастрофа произошла по неустановленной причине в районе Тахта в провинции Сохаг.
Согласно данным Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, в результате нее погибли 32 человека, 66 пострадали. После аварии погибшие и раненые были отправлены в госпитали на 36 автомобилях скорой помощи.
Министр здравоохранения и народонаселения Хала Зайед выразила соболезнования родственникам погибших, поручила создать оперативный штаб по устранению последствий аварии и лично отправилась в провинцию Сохаг, чтобы следить за состоянием здоровья раненых и гарантировать, что они получат надлежащее лечение.
В октябре, как сообщал «Рамблер», в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики рассказали, что работа комплекса радиоэлектронного подавления Р-330 КВ1М из состава роты радиоэлектронной борьбы 35-й бригады Вооруженных сил Украины едва не привела к столкновению железнодорожных составов с нефтепродуктами в Донбассе и созданию гуманитарной катастрофы.