В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Трагедия в Египте: 32 человека погибли после столкновения поездов

Артём Кульша
2 часа назад
Более 30 человек погибли в результате столкновения поездов в Египте. Об этом сообщает Youm7.
Трагедия в Египте: 32 человека погибли после столкновения поездов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Железнодорожная катастрофа произошла по неустановленной причине в районе Тахта в провинции Сохаг.
Согласно данным Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, в результате нее погибли 32 человека, 66 пострадали. После аварии погибшие и раненые были отправлены в госпитали на 36 автомобилях скорой помощи.
Министр здравоохранения и народонаселения Хала Зайед выразила соболезнования родственникам погибших, поручила создать оперативный штаб по устранению последствий аварии и лично отправилась в провинцию Сохаг, чтобы следить за состоянием здоровья раненых и гарантировать, что они получат надлежащее лечение.
В октябре, как сообщал «Рамблер», в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики рассказали, что работа комплекса радиоэлектронного подавления Р-330 КВ1М из состава роты радиоэлектронной борьбы 35-й бригады Вооруженных сил Украины едва не привела к столкновению железнодорожных составов с нефтепродуктами в Донбассе и созданию гуманитарной катастрофы.
Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители