Трагедия в Египте: 32 человека погибли после столкновения поездов

Более 30 человек погибли в результате столкновения поездов в Египте. Об этом сообщает Youm7.

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Железнодорожная катастрофа произошла по неустановленной причине в районе Тахта в провинции Сохаг.

Согласно данным Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, в результате нее погибли 32 человека, 66 пострадали. После аварии погибшие и раненые были отправлены в госпитали на 36 автомобилях скорой помощи.

Министр здравоохранения и народонаселения Хала Зайед выразила соболезнования родственникам погибших, поручила создать оперативный штаб по устранению последствий аварии и лично отправилась в провинцию Сохаг, чтобы следить за состоянием здоровья раненых и гарантировать, что они получат надлежащее лечение.