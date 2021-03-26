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Задержанных ФСБ в Ростове-на-Дону экстремистов отпустили

Lenta.ru
2 часа назад
Трех участников экстремистской группы, задержанных ФСБ в Ростове-на-Дону, отпустили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержанных ФСБ в Ростове-на-Дону экстремистов отпустили
Фото: ФСБФСБ
По его словам, экстремисты, готовившие акт вандализма, отпущены под обязательство о явке.
Как уточняет ТАСС, одному из задержанных нет 18 лет.
Ранее ФСБ опубликовала кадры допроса молодых людей. Они признались, что хотели нанести на жилые дома символы, оскорбляющие власть, и устроить акции с применением коктейлей Молотова в отношении силовиков.
Предполагаемый организатор группы утверждает, что радикальные взгляды экстремистов сформировались под влиянием одного из польских Telegram-каналов.
Происшествия,ФСБ,ИТАР-ТАСС,
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