Все школы Подмосковья "заминировали"

Неизвестные люди заявили о минировании всех школ и детских садов в Московской области . Об этом сообщает РБК.

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В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали изданию, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют данную информацию.

Ранее в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края рассказали о поступлении сообщения о минировании учебных заведений в городе. По этой причине все они были эвакуированы.

Вчера, как сообщал «Рамблер», неизвестные сообщили о минировании более 20 школ в Омске. В ходе проверки это не подтвердилось.

Три дня назад на электронную почту ФСБ поступило анонимное сообщение о том, что во всех магазинах сети «Ашан» в Москве заложены взрывные устройства. Оно оказалось ложным.