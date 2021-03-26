Все школы Подмосковья "заминировали"

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали изданию, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют данную информацию.
Ранее в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края рассказали о поступлении сообщения о минировании учебных заведений в городе. По этой причине все они были эвакуированы.
Вчера, как сообщал «Рамблер», неизвестные сообщили о минировании более 20 школ в Омске. В ходе проверки это не подтвердилось.
Три дня назад на электронную почту ФСБ поступило анонимное сообщение о том, что во всех магазинах сети «Ашан» в Москве заложены взрывные устройства. Оно оказалось ложным.
На прошлой неделе на электронные почты трех магазинов сети Metro Cash & Carry в Москве пришло письмо, автор которого потребовал перевести на его криптокошелек пять миллионов рублей. В случае невыполнения своего требования злоумышленник пригрозил отравить все продукты в указанных торговых точках.