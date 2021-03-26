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Школьник застрелил сверстника из отцовского ружья в Ростовской области

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Учащийся седьмого класса школы в селе Алексеевка Октябрьского района Ростовской области во время игры застрелил сверстника из принадлежащего отцу ружья, сообщил источник.
Школьник застрелил друга из отцовского ружья под Ростовом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Два семиклассника дома остались одни. Был еще старший брат, но он сидел за компьютером, не знал, чем они там занимаются. Достали из сейфа ружье, игрались и один застрелил в другого по неосторожности», – сообщил источник ТАСС, уточнив, что стрелявшим является проживавший в доме подросток.
Услышавший выстрел старший брат стрелявшего, по словам источника, сразу позвонил матери, работающей социальным педагогом в местной школе, и сообщил о случившемся.
«Она побежала туда, вместе с ней несколько учителей. Где-то через две минуты взрослые были там. Фельдшер была через 10 минут, она констатировала смерть. Вскрытие показало, что дробью перебиты все ребра и легкие», – сказал собеседник.
Как отметил источник, экспертиза обнаружила следы пороха на одежде младшего брата. Собеседник агентства добавил, что до этой трагедии семьи не привлекали к себе внимание правоохранительных органов.
«Обе – полные семьи, никто не состоял на учете», – отметил источник.
Напомним, в 2019 году в Дагестане два подростка 2004 года рождения ранили друг друга из огнестрельного оружия. Происшествие произошло в Левашинском районе в селе Хаджалмахи.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Ростовская Область,
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