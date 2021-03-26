Школьник застрелил друга из отцовского ружья под Ростовом

«Два семиклассника дома остались одни. Был еще старший брат, но он сидел за компьютером, не знал, чем они там занимаются. Достали из сейфа ружье, игрались и один застрелил в другого по неосторожности», – сообщил источник ТАСС, уточнив, что стрелявшим является проживавший в доме подросток.
«Она побежала туда, вместе с ней несколько учителей. Где-то через две минуты взрослые были там. Фельдшер была через 10 минут, она констатировала смерть. Вскрытие показало, что дробью перебиты все ребра и легкие», – сказал собеседник.
«Обе – полные семьи, никто не состоял на учете», – отметил источник.