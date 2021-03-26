Таможенники Внуково нашли наркотики на 110 млн рублей

По ее словам, посылки были отправлены в феврале-марте 2021 года разным получателям. При проверке с помощью кинологов в них были обнаружены «прозрачные полимерные свертки с прессованным веществом желтого цвета и флаконы с вязкой жидкостью».

Было заведено семь уголовных дел по статье ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств) и задержано семь россиян. При обыске у них были найдены более 500 картриджей для вейпов с маслянистой жидкостью, а также гашишное масло. Подозреваемые рассказали, что планировали распространять наркотики, в том числе и с помощью «закладок».