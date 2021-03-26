Таможенники Внуково нашли наркотики на 110 млн рублей

Таможенники аэропорта Внуково
обнаружили в шести международных почтовых отправлениях из США
около 9,4 кг гашишного масла. Об этом сообщила
пресс-секретарь Внуковской таможни Анастасия Савенкова.
По ее словам, посылки были отправлены в феврале-марте 2021 года разным получателям. При проверке с помощью кинологов в них были обнаружены «прозрачные полимерные свертки с прессованным веществом желтого цвета и флаконы с вязкой жидкостью».
«Брикеты были упакованы в пакеты сухого корма для собак, находившиеся среди других товаров для животных. Посылки имели идентичное наименование содержимого, способ упаковки, а также внешне схожий почерк отправителя», - пояснила Савенкова.
Проведенная экспертиза установила, что в брикетах было «гашишное масло» общим весом в 9,385 кг.
«Оценочная стоимость изъятых наркотических средств составляет около 110 млн рублей», - рассказала пресс-секретарь Внуковской таможни.
Было заведено семь уголовных дел по статье ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств) и задержано семь россиян. При обыске у них были найдены более 500 картриджей для вейпов с маслянистой жидкостью, а также гашишное масло. Подозреваемые рассказали, что планировали распространять наркотики, в том числе и с помощью «закладок».
«Рамблер» писал, что ранее сотрудники ФСБ
задержали производителей синтетических наркотиков, которые готовили к продаже более 40 килограммов запрещенных веществ.