Тело музыканта Александра Липницкого, предположительно, утонувшего в Москве-реке, до сих пор не найдено. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как сообщал «Рамблер», 26 марта жена Липницкого рассказала, что он утонул в поселке Николина Гора, пытаясь на лыжах пройти по льду реки.

Родственники музыканта заявили «МК», что он отправился на лыжную прогулку вместе со своим золотистым ретривером. Машину он оставил на парковке одного из пляжей.

Позже сыну Липницкого позвонила знакомая. Она рассказала, что на ее глазах на противоположном берегу тонул мужчина, по описанию похожий на его отца.

«Я вообще не могу понять, почему он пошел другим маршрутом и как не заметил, что льда в том месте почти и нет уже. Возможно, он шел по краю, а собака случайно дернула, и отец таким образом оказался в воде», - рассказал сын музыканта газете.