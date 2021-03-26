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Защита обжаловала арест экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

Москва24иещё 1
2 часа назад
Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки, обжаловала его арест. Об этом сообщает ТАСС.
Защита обжаловала арест экс-губернатора Белозерцева
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"
"Нами подана апелляционная жалоба на арест Белозерцева, в жалобе мы просим назначить ему иную, более мягкую, меру пресечения, не связанную с лишением свободы", – заявил адвокат Алексей Шуварин.
22 марта Басманный суд столицы арестовал Белозерцева на два месяца. Прокурор поддержал ходатайство следователя, который настаивал исключительно на заключении губернатора в СИЗО.
Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.
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