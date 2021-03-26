ФСБ задержала экстремистов в Ростове-на-Дону

Всего задержаны три человека, еще трое доставлены для допросов в полицию из мест проживания. В настоящее время ведутся следственные действия в рамках уголовного дела о вандализме по мотивам политической ненависти «по факту нанесения членами экстремистской группы в марте на фасадах зданий города Ростов-на-Дону антигосударственных лозунгов и призывов».