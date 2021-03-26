В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Пожар в псковской больнице вспыхнул из-за курящего пациента

Алиса Селезнёва
2 часа назад
В результате пожара в пульмонологическом отделении псковской городской больницы были эвакуированы 20 человек, двое пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Псковской области пишет ТАСС.
Пациентов эвакуировали из горящей больницы под Псковом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ведомстве отметили, что пожарные, прибыв на место, увидели дым из окон больницы на четвертом этаже.
«Пострадали два человека, 20 человек было эвакуировано. У одного из пострадавших - отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей первой степени. У второго пострадавшего термические ожоги рук второй степени», - пояснила представитель МЧС.
Она также отметила, что возгорание ликвидировано.
По данным Telegram-канала Baza, пожар в Псковской городской больнице 2 начался после того, как 70-летний пациент отделения пульмонологии, лежа в кислородной маске, решил закурить прямо в палате. Из-за этого около его лица произошел хлопок, палата загорелась. Медперсонал эвакуировал пациентов.
Кроме курильщика, который сейчас находится в реанимации, пострадала еще одна женщина, отмечает канал.
«Рамблер» писал, что ранее пациент устроил пожар в больнице в Волгограде. Мужчина был госпитализирован с подозрением на COVID-19. В какой-то момент он заперся в палате и начал портить больничное имущество, в том числе поджег постельное белье. Сотрудники больницы вызвали спасателей, пожар потушили, пострадавших не было.
Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,Псковская Область,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители