Пациентов эвакуировали из горящей больницы под Псковом

В ведомстве отметили, что пожарные, прибыв на место, увидели дым из окон больницы на четвертом этаже.

Кроме курильщика, который сейчас находится в реанимации, пострадала еще одна женщина, отмечает канал.

«Рамблер» писал, что ранее пациент устроил пожар в больнице в Волгограде. Мужчина был госпитализирован с подозрением на COVID-19. В какой-то момент он заперся в палате и начал портить больничное имущество, в том числе поджег постельное белье. Сотрудники больницы вызвали спасателей, пожар потушили, пострадавших не было.