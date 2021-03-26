Пациентов эвакуировали из горящей больницы под Псковом

В результате пожара в пульмонологическом отделении псковской городской больницы были эвакуированы 20 человек, двое пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России
по Псковской области пишет
ТАСС.
В ведомстве отметили, что пожарные, прибыв на место, увидели дым из окон больницы на четвертом этаже.
«Пострадали два человека, 20 человек было эвакуировано. У одного из пострадавших - отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей первой степени. У второго пострадавшего термические ожоги рук второй степени», - пояснила представитель МЧС.
Она также отметила, что возгорание ликвидировано.
По данным
Telegram-канала Baza, пожар в Псковской городской больнице 2 начался после того, как 70-летний пациент отделения пульмонологии, лежа в кислородной маске, решил закурить прямо в палате. Из-за этого около его лица произошел хлопок, палата загорелась. Медперсонал эвакуировал пациентов.
Кроме курильщика, который сейчас находится в реанимации, пострадала еще одна женщина, отмечает канал.
«Рамблер» писал, что ранее пациент устроил пожар в больнице в Волгограде. Мужчина был госпитализирован с подозрением на COVID-19. В какой-то момент он заперся в палате и начал портить больничное имущество, в том числе поджег постельное белье. Сотрудники больницы вызвали спасателей, пожар потушили, пострадавших не было.