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Поиски тела музыканта Липницкого в Подмосковье приостановлены

ТАССиещё 2
21 минуту назад
Поиски тела музыканта Сергея Липницкого, который предположительно утонул в Москва-реке в Подмосковье, приостановлены до субботы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Поиски тела музыканта Липницкого приостановили
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На сегодня поиски завершились. Они будут продолжены завтра", - сказал собеседник агентства.
В работах принимали участие водолазы, которые обследовали дно реки. Также поиски велись на берегу.
По данным источника, в четверг Липницкий, катаясь по льду Москва-реки в районе Николиной Горы на лыжах, провалился под лед и утонул.
Александр Липницкий - музыкант, бывший участник группы "Звуки Му", музыкальный журналист и критик.
Происшествия,Александр Липницкий,ИТАР-ТАСС,Московская Область,
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