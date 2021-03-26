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Опубликовано видео с места крушения вертолета под Калининградом

Алевтина Жаркова
3 часа назад
Один человек погиб, еще два госпитализированы в результате крушения вертолета МЧС России под Калининградом. Ка-32 совершил жесткую посадку в акватории Куршского залива, вблизи города Полесск. На его борту в момент аварии находились три человека.
Вертолет вылетел из аэропорта Храброво для совершения учебного полета 25 марта и шел на небольшой высоте. Однако в нескольких километрах от Полесска связь с ним прервалась.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности управления транспортом. Причины крушения устанавливаются.
Происшествия,Видео,МЧС,Полесск,Калининград,
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