Один человек погиб, еще два госпитализированы в результате крушения вертолета МЧС России под Калининградом. Ка-32 совершил жесткую посадку в акватории Куршского залива, вблизи города Полесск. На его борту в момент аварии находились три человека.
Вертолет вылетел из аэропорта Храброво для совершения учебного полета 25 марта и шел на небольшой высоте. Однако в нескольких километрах от Полесска связь с ним прервалась.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности управления транспортом. Причины крушения устанавливаются.