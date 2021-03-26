Уголовное дело возбуждено после крушения Ка-32

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом в связи с жесткой посадкой вертолета Ка-32 в Калининградской области
, в результате которой погиб один человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ
.
"По фату жесткой посадки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)", - сказали в управлении.
На данный момент проводится осмотр места происшествия, принимается решение о транспортировке воздушного судна на берег.
По данным СК, два члена экипажа на данный момент находятся в больнице, один погиб. Причина смерти неизвестна, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Ка-32 вылетел из аэропорта Храброво для выполнения планового тренировочного полета. Он шел на небольшой высоте. В 5 км от города Полесск с экипажем пропала связь. Вертолет упал в акватории Куршского залива. На его борту находились три члена экипажа, двое из них спасены, один погиб. По данным источника ТАСС в экстренных службах, перед вылетом борт проходил все предполетные процедуры, никаких технических проблем не было.