Уголовное дело возбуждено после крушения Ка-32

Ка-32 вылетел из аэропорта Храброво для выполнения планового тренировочного полета. Он шел на небольшой высоте. В 5 км от города Полесск с экипажем пропала связь. Вертолет упал в акватории Куршского залива. На его борту находились три члена экипажа, двое из них спасены, один погиб. По данным источника ТАСС в экстренных службах, перед вылетом борт проходил все предполетные процедуры, никаких технических проблем не было.