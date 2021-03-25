Жертва «скопинского маньяка» пожаловалась в прокуратуру

Степанова утверждает, что во время интервью Виктор Мохов «незаконно распространял сведения о ее частной жизни, составляющие личную тайну», а именно «публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, сообщая подробности осуществления сексуального и физического насилия и лишения свободы».

Как сообщал «Рамблер», в 2000 году «скопинский маньяк» похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Он насиловал их, морил голодом, избивал, травил слезоточивым газом и издевался другими способами. Одна из девушек трижды родила от Мохова, третий ребенок появился на свет мертвым. 3 марта, после 17 лет заключения Мохов вышел на свободу. Он дал интервью Ксении Собчак, вызвавшее широкий общественный резонанс.