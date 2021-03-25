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Жертва «скопинского маньяка» пожаловалась в прокуратуру

Вероника Полынина
4 часа назад
Одна из жертв «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Степанова (в девичестве – Мартынова) обратилась в прокуратуру и следственное управление СК РФ Рязанской области после интервью Мохова Ксении Собчак. Об этом сообщают «Открытые медиа».
Жертва «скопинского маньяка» пожаловалась в прокуратуру
Фото: youtubeyoutube
Степанова утверждает, что во время интервью Виктор Мохов «незаконно распространял сведения о ее частной жизни, составляющие личную тайну», а именно «публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, сообщая подробности осуществления сексуального и физического насилия и лишения свободы».
По мнению Екатерины Степановой, Мохов осознавал негативные последствия распространяемых им сведений и желал причинить ей вред.
Степанова просит СК и прокуратуру возбудить в отношении «скопинского маньяка» уголовное дело по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни».
«Незаконное вмешательство в мою личную жизнь повлекло существенное нарушение моих прав и законных интересов, причинило нравственные страдания», - говорится в заявлении.
Как сообщал «Рамблер», в 2000 году «скопинский маньяк» похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Он насиловал их, морил голодом, избивал, травил слезоточивым газом и издевался другими способами. Одна из девушек трижды родила от Мохова, третий ребенок появился на свет мертвым. 3 марта, после 17 лет заключения Мохов вышел на свободу. Он дал интервью Ксении Собчак, вызвавшее широкий общественный резонанс.
В частности, он отреагировал на заявление Собчак о том, что трижды родившая от него Елена Самохина больше не рожала, словами: «надо мне опять заняться ей». Депутат Госдумы Оксана Пушкина и юристы проекта «Правовая инициатива» увидели в словах Мохова прямую угрозу его жертве.
Происшествия,Громкие уголовные дела ,Виктор Мохов,Елена Самохина,Екатерина Степанова,Оксана Пушкина,Ксения Собчак,Генпрокуратура РФ,Госдума,СКР,Рязанская Область,
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