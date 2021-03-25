Житель Свердловской области выбросил ребенка в окно из-за плача

Фото: РИА Новости РИА Новости

Преступление было совершено летом 2020 года. К 34-летнему мужчине пришла его бывшая жена с 7-месячным младенцем. Бывшие супруги стали распивать спиртные напитки. Ребенок раздражал мужчину своим плачем, и он задумал его убить.

Сначала мужчина ударил младенца ладонью по голове, а затем схватил его и выбросил в окно. Под окном находился палисадник, высота падения составила около двух метров.

К счастью, малыш не получил значительных повреждений. Его заметил случайный прохожий и вызвал скорую помощь и полицию.

Суд приговорил подсудимого к восьми годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима , с ограничением свободы на срок один год.