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Житель Свердловской области выбросил ребенка в окно из-за плача

Вероника Полынина
41 минуту назад
Жителя села Байкалово Свердловской области приговорили к 8 годам тюрьмы за покушение на убийство 7-месячного ребенка, сообщает «Ура.ру».
Житель Свердловской области выбросил ребенка в окно из-за плача
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Преступление было совершено летом 2020 года. К 34-летнему мужчине пришла его бывшая жена с 7-месячным младенцем. Бывшие супруги стали распивать спиртные напитки. Ребенок раздражал мужчину своим плачем, и он задумал его убить.
Сначала мужчина ударил младенца ладонью по голове, а затем схватил его и выбросил в окно. Под окном находился палисадник, высота падения составила около двух метров.
К счастью, малыш не получил значительных повреждений. Его заметил случайный прохожий и вызвал скорую помощь и полицию.
Суд приговорил подсудимого к восьми годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год.
Как сообщал «Рамблер», в декабре прошлого года жительница Москвы выкинула из окна квартиры семимесячную дочку своей подруги. 30-летняя беременная женщина приехала в гости к своей подруге в Троицкий округ. Она взяла на руки семимесячного ребенка и выкинула его в окно с высоты 13 этажа. Девочка упала на землю и скончалась мгновенно.
Происшествия,ФСИН,Свердловская Область,
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