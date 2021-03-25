Житель Свердловской области выбросил ребенка в окно из-за плача

Преступление было совершено летом 2020 года. К 34-летнему мужчине пришла его бывшая жена с 7-месячным младенцем. Бывшие супруги стали распивать спиртные напитки. Ребенок раздражал мужчину своим плачем, и он задумал его убить.
Сначала мужчина ударил младенца ладонью по голове, а затем схватил его и выбросил в окно. Под окном находился палисадник, высота падения составила около двух метров.
К счастью, малыш не получил значительных повреждений. Его заметил случайный прохожий и вызвал скорую помощь и полицию.
Суд приговорил подсудимого к восьми годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима
, с ограничением свободы на срок один год.
Как сообщал «Рамблер», в декабре прошлого года жительница Москвы выкинула из окна квартиры семимесячную дочку своей подруги. 30-летняя беременная женщина приехала в гости к своей подруге в Троицкий округ. Она взяла на руки семимесячного ребенка и выкинула его в окно с высоты 13 этажа. Девочка упала на землю и скончалась мгновенно.