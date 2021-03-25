В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Новодвинске нашли обезглавленной местную королеву красоты

Вероника Полынина
2 часа назад
В Новодвинске Архангельской области нашли обезглавленное тело 33-летней Ольги Шляминой, участницы местного конкурса красоты «Королева леса – 2018».
В Новодвинске нашли обезглавленной местную королеву красоты
Фото: vk.comvk.com
Как сообщает портал 29.ru, Ольга пропала 20 марта. Около 18.00 она ушла из дома и не вернулась.
Тело женщины нашли в лесополосе, ее голова до сих пор не обнаружена. Следователи по часам воспроизвели последний вечер Ольги и выяснили, что она собиралась встретиться с любовником.
По данным Life, женщина планировала расстаться с 40-летним возлюбленным из-за частых ссор.
Мужчину задержали по подозрению в убийстве. Он признал вину частично – заявил, что ударил Шлямину, и допустил, что от удара она могла скончаться. При этом об отрезанной голове он ничего не говорит.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
У Ольги Шляминой остались двое детей – малолетняя дочь и сын младшего школьного возраста.
Как сообщал «Рамблер», в январе прошлого года произошло резонансное убийство студентки Веры Пехтелевой. Она приехала к бывшему бойфренду за вещами, он начал ее избивать. После долгих издевательств он задушил девушку проводом от утюга. Соседи много раз звонили в полицию, но никто не приехал. Через полтора часа соседи выломали дверь и ворвались в квартиру, но было уже поздно. Погибшей девушке были причинены не менее 111 травм и телесных повреждений. В отношении подозреваемого расследуется дело по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Также заведены уголовные дела на трех сотрудниц полиции, которые проигнорировали сигналы об избиении.
Происшествия,Архангельская Область,Новодвинск,
91
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители