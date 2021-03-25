В Новодвинске нашли обезглавленной местную королеву красоты

Как сообщает
портал 29.ru, Ольга пропала 20 марта. Около 18.00 она ушла из дома и не вернулась.
Тело женщины нашли в лесополосе, ее голова до сих пор не обнаружена. Следователи по часам воспроизвели последний вечер Ольги и выяснили, что она собиралась встретиться с любовником.
По данным Life
, женщина планировала расстаться с 40-летним возлюбленным из-за частых ссор.
Мужчину задержали по подозрению в убийстве. Он признал вину частично – заявил, что ударил Шлямину, и допустил, что от удара она могла скончаться. При этом об отрезанной голове он ничего не говорит.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
У Ольги Шляминой остались двое детей – малолетняя дочь и сын младшего школьного возраста.
Как сообщал «Рамблер», в январе прошлого года произошло резонансное убийство студентки Веры Пехтелевой. Она приехала к бывшему бойфренду за вещами, он начал ее избивать. После долгих издевательств он задушил девушку проводом от утюга. Соседи много раз звонили в полицию, но никто не приехал. Через полтора часа соседи выломали дверь и ворвались в квартиру, но было уже поздно. Погибшей девушке были причинены не менее 111 травм и телесных повреждений. В отношении подозреваемого расследуется дело по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Также заведены уголовные дела на трех сотрудниц полиции, которые проигнорировали сигналы об избиении.