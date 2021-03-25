Пропавшая волгоградская школьница найдена живой

Заявление о безвестном исчезновении 13-летней девочки поступило в отдел полиции Дзержинского района от ее матери в среду вечером. Женщина сообщила, что дочь в обед ушла в школу и домой не вернулась. Девочка воспитывается в благополучной семье, на учете по делам несовершеннолетних не состоит, ранее из дома не уходила.