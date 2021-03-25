В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Пропавшая волгоградская школьница найдена живой

ТАСС
3 часа назад
Полицейские нашли в Волгограде 13-летнюю школьницу, поиски которой велись с вечера среды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
Пропавшая волгоградская школьница найдена живой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Девочка найдена и доставлена для опроса к следователям", - говорится в сообщении.
Заявление о безвестном исчезновении 13-летней девочки поступило в отдел полиции Дзержинского района от ее матери в среду вечером. Женщина сообщила, что дочь в обед ушла в школу и домой не вернулась. Девочка воспитывается в благополучной семье, на учете по делам несовершеннолетних не состоит, ранее из дома не уходила.
Всю ночь в Волгограде не прекращались поиски. Помощь полиции в обнаружении ребенка оказал охранник сетевого магазина, расположенного в Ворошиловском районе города. Мужчина сообщил, что заметил девочку, похожую по приметам с разыскиваемой, ориентировку которой увидел в социальных сетях. Прибывшие на место инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних установили личность подростка, добавили в пресс-службе.
Происшествия,Волгоград,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители