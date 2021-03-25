Мужчина обокрал секс-шоп в Москве

Life Shot отмечает, что украденный секс-девайс стоил около тысячи рублей. При этом молодой человек вынес из магазина другие товары, вполне легальным способом, заплатив за покупку около 5 тысяч рублей.

Ранее «Рамблер» писал, что в московскую полицию обратился мужчина и рассказал, что отдал незнакомцу 110 тысяч рублей на улице. По словам 34-летнего москвича, 16 марта в районе Хамовники к нему на улице подошел неизвестный и заговорил. Они разговаривали полтора часа, после чего собеседник сообщил, что нуждается в деньгах. Заявитель принес из дома 110 тысяч рублей и отдал незнакомцу. В своем заявлении в полицию он сообщил, что не знает, почему отдал деньги, а также что чувствовал на себе силу гипноза.