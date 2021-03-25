В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Мужчина обокрал секс-шоп в Москве

Вероника Полынина
4 часа назад
В Москве мужчина украл из секс-шопа эрекционное кольцо. Видеозапись с камер наблюдения магазина разместил телеграм-канал Life Shot.
Мужчина обокрал секс-шоп в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
На записи видно, как мужчина берет товар со стойки, оглядывается на камеру и незаметно кладет кольцо в карман.
Life Shot отмечает, что украденный секс-девайс стоил около тысячи рублей. При этом молодой человек вынес из магазина другие товары, вполне легальным способом, заплатив за покупку около 5 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» писал, что в московскую полицию обратился мужчина и рассказал, что отдал незнакомцу 110 тысяч рублей на улице. По словам 34-летнего москвича, 16 марта в районе Хамовники к нему на улице подошел неизвестный и заговорил. Они разговаривали полтора часа, после чего собеседник сообщил, что нуждается в деньгах. Заявитель принес из дома 110 тысяч рублей и отдал незнакомцу. В своем заявлении в полицию он сообщил, что не знает, почему отдал деньги, а также что чувствовал на себе силу гипноза.
Происшествия,Москва,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители