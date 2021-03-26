Житель Башкирии в ссоре заживо сжег свою жену

Белорецке мужчина во время семейного скандала на бытовой почве облил бензином и поджег жену. Женщина получила 80 процентов ожогов поверхности тела и умерла в мучениях в больнице. Сам мужчина отравился продуктами горения, его госпитализировали, но он жив и будет отвечать сообщили в СУСК РФ по региону.

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В тот роковой день 63-летний мужчина был пьян и поссорился с женой. Сначала он в ходе скандала избил ее, а потом облил бензином и поджег.

Женщина до этого успела позвонить родным и попросить вызвать полицию. Полицейские прибыли на место и вскрыли дверь. Увидев, что происходит, они вызвали скорую помощь.

Женщину госпитализировали с 80 процентами ожогов поверхности тела. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, вечером того же дня она скончалась в больнице.

«Мужчина отравился продуктами горения и потерял сознание. Ему оказана помощь», - сообщили в республиканском СУСК.