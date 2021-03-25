Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках

Уголовное дело в отношении певца Тимы Белорусских направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии.

Согласно материалам дела, в декабре-январе 22-летний артист и его 25-летний знакомый приобрели более 1,96 грамма гашиша и употребили часть в помещении игрового клуба в Минске. Остальное, а также 0,0375 грамма амфетамина сотрудники милиции обнаружили у них в ходе личного обыска.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов» (наказываются вплоть до лишения свободы на пять лет).

Белорусских и его знакомый признали вину в полном объеме. Первый был освобожден под залог, второй заключен под стражу. Сегодня в пресс-службе Генпрокуратуры Белоруссии сообщили о направлении дела в суд.