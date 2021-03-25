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На западе Англии разбился самолет

РИА Новости
21 минуту назад
На западе Англии самолет потерпел катастрофу, на место направленные экстренные службы, сообщила полиция региона Дэвон и Корнуолл.
Самолет ВВС Британии потерпел катастрофу
Фото: WikipediaWikipedia
Местные СМИ со ссылкой на источники в оборонных кругах сообщают, что упавший самолет принадлежал ВВС страны, а его марка Hawk T1. РИА Новости пока не удалось получить подтверждение этого.
"Экстренные службы в настоящее время находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон (Корнуолл, запад Англии). Они были направлены туда после сообщений о падении самолета. Людям рекомендовано избегать этого района. Мы выступим с подробностями, как только будем ими располагать", - сообщили в местной полиции.
Самолет, предположительно, принадлежит 736-й эскадрилье военно-морской авиации, расположенной на авиабазе Culdrose.
Сведений о пострадавших пока не поступало.
Происшествия,РИА Новости,Соединенное Королевство,
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