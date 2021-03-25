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В Новодвинске нашли обезглавленное тело женщины

РИА Новости
35 минут назад
Правоохранители обнаружили обезглавленное тело 33-летней жительницы Новодвинска Архангельской области, которая пропала 20 марта, подозреваемого в убийстве задержали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Тело молодой женщины найдено обезглавленным в лесном массиве под Новодвинском", - сообщил собеседник агентства.
Как сообщает региональное управление СК, в ходе поисков 33-летней жительницы Новодвинска, которую последний раз видели 20 марта, было установлено, что ее исчезновение носит криминальный характер, было возбуждено дело об убийстве.
"В ходе следственно-оперативных действий, проведенных следователями и следователями- криминалистами регионального Следственного управления СК России совместно с сотрудниками ОМВД России "Приморский", по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний знакомый потерпевшей", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи допрашивают свидетелей, назначены необходимые экспертизы.
"В ходе осмотра места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для дела. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
Происшествия,СКР,РИА Новости,Архангельская Область,Новодвинск,
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