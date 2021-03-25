"Тело молодой женщины найдено обезглавленным в лесном массиве под Новодвинском", - сообщил собеседник агентства.
"В ходе следственно-оперативных действий, проведенных следователями и следователями- криминалистами регионального Следственного управления СК России совместно с сотрудниками ОМВД России "Приморский", по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний знакомый потерпевшей", - говорится в сообщении ведомства.
"В ходе осмотра места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для дела. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.