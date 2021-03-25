Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках

Дело против музыканта Тимы Белорусских и его знакомого об обороте наркотиков без цели сбыта направлено в суд, обвиняемые вину признали, сообщается в четверг на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

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В январе официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская сообщала РИА Новости, что белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских был задержан с наркотиками 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным СК, сотрудники милиции при личном обыске нашли у 22-летнего музыкального исполнителя гашиш массой 0,4 грамма.

Кроме этого, было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое, согласно заключению экспертизы, является амфетамином. К исполнителю была применена мера пресечения в виде залога. В марте СК Белоруссии сообщил, что завершил расследование дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта против музыканта и передал его прокурору.

"Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, певец и его знакомый в декабре 2020 года и январе 2021 года в интернете приобрели опасное наркотическое средство – гашиш массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции. В ходе личного обыска музыканта правоохранители нашли также особо опасное психотропное вещество – амфетамин массой 0,0375 грамма.

"Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме", - говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно ему, "после изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией действий обвиняемых по ч.1 ст.328 уголовного кодекса Республики Беларусь". Ранее прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения избранные меры пресечения – залог и заключение под стражу соответственно.