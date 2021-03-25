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Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Артём Кульша
20 минут назад
Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мазо, как сообщал «Рамблер», — экс-начальник департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта. В 2017 году он был признан виновным в хищении средств, предназначавшихся на реставрацию культурных объектов. Он отбыл наказание еще под стражей.
Позже Мазо покинул Россию, а еще позже стал фигурантом другого уголовного дела — о хищении денег, выделенных на строительство зданий для Эрмитажа.
В 2019-м Мазо был задержан в Австрии. Россия запросила его экстрадицию. Земельный суд Вены по уголовным делам одобрил ее, однако защита экс-чиновника неоднократно обжаловала это решение.
«Генеральной прокуратуре России удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче Мазо. Сегодня в сопровождении спецконвоя он будет доставлен в Москву», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Происшествия,Борис Мазо,Эрмитаж,Минкультуры,Генпрокуратура РФ,Россия,Австрия,
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