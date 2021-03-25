Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Мазо, как сообщал «Рамблер», — экс-начальник департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта. В 2017 году он был признан виновным в хищении средств, предназначавшихся на реставрацию культурных объектов. Он отбыл наказание еще под стражей.