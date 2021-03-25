Россиянин подорвался на патронах времён ВОВ

Копатель, разбирая дома патроны времён Великой Отечественной войны, получил серьезные травмы в результате взрыва, сообщает ТАСС. Мужчину госпитализировали.

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Инцидент произошёл в посёлке Павлово в Кировском районе области в жилом доме на улице Советской. Патроны взорвались прямо в руках у мужчины. По информации журналистов ТАСС, пострадавшему оторвало пальцы.

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает , что мужчину зовут Максим Борисов , ему 41 год. Его госпитализировали в больницу Шлиссельбурга. По данным журналистов, травмы у пострадавшего более серьёзные: ему якобы оторвало обе руки.

Известно, что жилой дом в результате взрыва не пострадал. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы.