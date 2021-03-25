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Россиянин подорвался на патронах времён ВОВ

Павел Тиунов
1 час назад
Копатель, разбирая дома патроны времён Великой Отечественной войны, получил серьезные травмы в результате взрыва, сообщает ТАСС. Мужчину госпитализировали.
Россиянин подорвался на патронах времён ВОВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошёл в посёлке Павлово в Кировском районе области в жилом доме на улице Советской. Патроны взорвались прямо в руках у мужчины. По информации журналистов ТАСС, пострадавшему оторвало пальцы.
Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что мужчину зовут Максим Борисов, ему 41 год. Его госпитализировали в больницу Шлиссельбурга. По данным журналистов, травмы у пострадавшего более серьёзные: ему якобы оторвало обе руки.
Известно, что жилой дом в результате взрыва не пострадал. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы.
23 марта, как сообщал «Рамблер», у педагога школы в Хасавюрте в руках взорвалась учебная граната. Инцидент произошёл в здании школы 10. 37-летний педагог обучал подопечных, как следует обращаться с советской наступательной гранатой РГД-5. Учитель показывал школьникам принцип разбора взрывного устройства. Во время выкручивания модернизированного запала граната взорвалась. Пострадавшего госпитализировали. В результате ЧП мужчина лишился четырёх пальцев на руке. Никто из учеников не пострадал.
Происшествия,Максим Борисов,ИТАР-ТАСС,
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