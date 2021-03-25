«Каюсь»: россиянин показал половой орган 13-летней девочке

Задержанный по подозрению в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки в Екатеринбурге мужчина извинился за свое поведение. Видеозапись его допроса разместил Telegram-канал LIFE SHOT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным МВД, инцидент произошел утром 16 января в трамвае, двигавшемся от остановки «Площадь 1905 года». Подозреваемый - 35-летний житель г. Березовского – был задержан 23 марта.

«Мужчина может быть причастен к целой серии подобных происшествий, однако вполне возможно, пострадавшие не сообщали об этом в полицию», - отмечается в сообщении.

В ходе допроса мужчина признался, что мастурбировал в общественном транспорте и в парке. И рассказал, что делал так не менее 20 раз.

«Прошу прощения у всех, кто видел мою мастурбацию. Такого больше никогда не повториться. Каюсь», - заявил он.

Telegram-канал LIFE SHOT отметил, что мужчина, начав удовлетворять себя в трамвае, очень напугал 13-летнюю школьницу, девочка выбежала не на своей остановке.