«Каюсь»: россиянин показал половой орган 13-летней девочке

Задержанный по подозрению в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки в Екатеринбурге
мужчина извинился за свое поведение. Видеозапись его допроса разместил Telegram-канал LIFE SHOT.
По данным
МВД, инцидент произошел утром 16 января в трамвае, двигавшемся от остановки «Площадь 1905 года». Подозреваемый - 35-летний житель г. Березовского – был задержан 23 марта.
«Мужчина может быть причастен к целой серии подобных происшествий, однако вполне возможно, пострадавшие не сообщали об этом в полицию», - отмечается в сообщении.
В ходе допроса мужчина признался, что мастурбировал в общественном транспорте и в парке. И рассказал, что делал так не менее 20 раз.
«Прошу прощения у всех, кто видел мою мастурбацию. Такого больше никогда не повториться. Каюсь», - заявил он.
Telegram-канал LIFE SHOT отметил, что мужчина, начав удовлетворять себя в трамвае, очень напугал 13-летнюю школьницу, девочка выбежала не на своей остановке.
«Рамблер» писал, что ранее жительница Петербурга пожаловалась на неадекватное поведение таксиста, который в процессе поездки в аэропорт решил остановить машину «на пару минут», чтобы удовлетворить самого себя. Перед этим он активно намекал девушке на секс и смотрел порно.