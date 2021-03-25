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Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо

РИА Новости
2 часа назад
Генеральная прокуратура России добилась выдачи из Австрии экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого в хищении более 900 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, сообщает пресс-служба ведомства.
В феврале Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы защиты Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в РФ.
"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова с федеральным министерством юстиции Австрийской Республики организовано тесное взаимодействие с целью положительного разрешения вопроса о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Бориса Мазо. Он обвиняется в совершении преступления мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере. Сегодня в сопровождении спецконвоя Борис Мазо будет доставлен в Москву", - говорится в сообщении.
Мазо – фигурант двух громких расследований о масштабных хищениях в министерстве культуры. По первому делу, так называемому "делу реставраторов" о хищении 100 миллионов рублей, он избежал длительного срока и был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора. Когда же Мазо стал фигурантом дела о хищении 450 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, в России его уже не было. Суд выдал санкцию на его заочный арест.
Кроме того, Испания подозревает Мазо, а также его бывшую жену, сына и адвоката в причастности к отмыванию денег, полученных незаконным путем в России – за счет приобретения особняка за четыре миллиона евро. Испания выдала европейский ордер на арест экс-чиновника, однако Австрия, у которой Мазо просил политического убежища, решила выдать его России.
"Благодаря большому объему проделанной работы, организованному тесному взаимодействию с австрийскими коллегами, а также оперативному представлению Генеральной прокуратурой РФ запрашиваемых австрийской стороной дополнительных сведений и материалов удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо", - уточнили в Генпрокуратуре.
По данным СК РФ, в 2015 году бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и Мазо создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа, и легализации похищенного. Также в состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной Альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.
Дело в отношении Пирумова, Колесникова, Григора, Рогова и Бегезы уже рассматривается в суде. СК ранее сообщал, что фигуранты украли более 900 миллионов рублей, 800 миллионов из них удалось отмыть. В релизе Генпрокуратуры указана сумма хищений в 916 миллионов рублей.
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