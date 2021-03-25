Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо

В феврале Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы защиты Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в РФ

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова с федеральным министерством юстиции Австрийской Республики организовано тесное взаимодействие с целью положительного разрешения вопроса о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Бориса Мазо. Он обвиняется в совершении преступления мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере. Сегодня в сопровождении спецконвоя Борис Мазо будет доставлен в Москву", - говорится в сообщении.

Мазо – фигурант двух громких расследований о масштабных хищениях в министерстве культуры. По первому делу, так называемому "делу реставраторов" о хищении 100 миллионов рублей, он избежал длительного срока и был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора. Когда же Мазо стал фигурантом дела о хищении 450 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, в России его уже не было. Суд выдал санкцию на его заочный арест.

Кроме того, Испания подозревает Мазо, а также его бывшую жену, сына и адвоката в причастности к отмыванию денег, полученных незаконным путем в России – за счет приобретения особняка за четыре миллиона евро. Испания выдала европейский ордер на арест экс-чиновника, однако Австрия, у которой Мазо просил политического убежища, решила выдать его России.

"Благодаря большому объему проделанной работы, организованному тесному взаимодействию с австрийскими коллегами, а также оперативному представлению Генеральной прокуратурой РФ запрашиваемых австрийской стороной дополнительных сведений и материалов удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо", - уточнили в Генпрокуратуре.