Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо

По данным СК РФ, в 2015 году бывший замминистра культуры Григорий Пирумов
и Мазо создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа, и легализации похищенного. Также в состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной Альянс" Олег Григор
, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников
, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.