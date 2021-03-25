Тулеев допустил вероятность поджога в «Зимней вишне»

Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове , в результате которого погибли 37 детей и 23 взрослых, мог быть поджог. Такую вероятность допустил бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев , об этом он написал в своем Instagram по случаю третьей годовщины трагедии.

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ» Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

По его словам, спустя столько времени его до сих пор терзают сомнения насчет произошедшего. Тулеев задавался вопросом, почему пламя так быстро распространилось по зданию, а температура возгорания была такой высокой — 700 градусов.

«Мое личное мнение — это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет», — сказал он.

Экс-глава региона отметил, что торговый центр в тот день оказался «специально выстроенной ловушкой». Кинозалы и игровые помещения были расположены на верхнем этаже, двери наглухо закрыты, пожарная сигнализация не работала, вентиляция действовала в обратном направлении и раздувала пламя.

Аман Тулеев добавил, что в пожаре погибла его 11-летняя племянница, которая пошла с одноклассниками в кино. Когда началось возгорание, она перестала отвечать на звонки.

«Вот сейчас вспоминаю об этом, и ком в горле стоит, слезы подкатывают... То есть все переплелось — и наша общая, и личная боль», — заключил бывший политик.