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Аман Тулеев допустил вероятность поджога в «Зимней вишне»

Lenta.ru
3 часа назад
Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 37 детей и 23 взрослых, мог быть поджог. Такую вероятность допустил бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев, об этом он написал в своем Instagram по случаю третьей годовщины трагедии.
Тулеев допустил вероятность поджога в «Зимней вишне»
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
По его словам, спустя столько времени его до сих пор терзают сомнения насчет произошедшего. Тулеев задавался вопросом, почему пламя так быстро распространилось по зданию, а температура возгорания была такой высокой — 700 градусов.
«Мое личное мнение — это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет», — сказал он.
Экс-глава региона отметил, что торговый центр в тот день оказался «специально выстроенной ловушкой». Кинозалы и игровые помещения были расположены на верхнем этаже, двери наглухо закрыты, пожарная сигнализация не работала, вентиляция действовала в обратном направлении и раздувала пламя.
Аман Тулеев добавил, что в пожаре погибла его 11-летняя племянница, которая пошла с одноклассниками в кино. Когда началось возгорание, она перестала отвечать на звонки.
«Вот сейчас вспоминаю об этом, и ком в горле стоит, слезы подкатывают... То есть все переплелось — и наша общая, и личная боль», — заключил бывший политик.
25 марта 2018 года огонь распространился по зданию после того, как вода с протекающей крыши залила светильник, и произошло замыкание. Погибли 60 человек, еще 79 пострадали. После случившегося были возбуждены уголовные дела и наказаны ответственные должностные лица.
Происшествия,Аман Тулеев,Кемерово,
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