Российский траулер опрокинулся в Норвегии

Российский траулер «Мелкарт» опрокинулся при спуске на воду на судоремонтной верфи в норвежском Киркенесе. Об этом сообщает местная телекомпания NRK.
Уточняется, что экипаж судна состоял из 26 человек, в момент инцидента на борту находились восемь из них. Никто не пострадал.
Корабль находился на ремонте на верфи «Кимек», где часто ремонтируются российские суда. Он опрокинулся во время спуска на воду из-за того, что был не сбалансирован: трюмы были пусты, а верхняя часть судна оказалась загруженной.
Теперь главная проблема, которую пытаются определить местные экстренные службы, заключается в том, произошло ли загрязнение акватории. В воде установлены боновые заграждения, вокруг корабля плавает мусор. Но о признаках загрязнения пока не сообщается.