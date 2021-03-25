Российский траулер опрокинулся в Норвегии

Российский траулер «Мелкарт» опрокинулся при спуске на воду на судоремонтной верфи в норвежском Киркенесе. Об этом сообщает местная телекомпания NRK.

Фото: nrk.no nrk.no

Уточняется, что экипаж судна состоял из 26 человек, в момент инцидента на борту находились восемь из них. Никто не пострадал.

Полиция проводит проверку касательно экипажа. Похоже, с людьми всё в порядке, — сообщили в местных правоохранительных органах.

Корабль находился на ремонте на верфи «Кимек», где часто ремонтируются российские суда. Он опрокинулся во время спуска на воду из-за того, что был не сбалансирован: трюмы были пусты, а верхняя часть судна оказалась загруженной.