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В Норвегии российский траулер опрокинулся при спуске на воду

News.ruиещё 7
2 часа назад
Российский траулер «Мелкарт» опрокинулся при спуске на воду на судоремонтной верфи в норвежском Киркенесе. Об этом сообщает местная телекомпания NRK.
Российский траулер опрокинулся в Норвегии
Фото: nrk.nonrk.no
Уточняется, что экипаж судна состоял из 26 человек, в момент инцидента на борту находились восемь из них. Никто не пострадал.
Полиция проводит проверку касательно экипажа. Похоже, с людьми всё в порядке, — сообщили в местных правоохранительных органах.
Корабль находился на ремонте на верфи «Кимек», где часто ремонтируются российские суда. Он опрокинулся во время спуска на воду из-за того, что был не сбалансирован: трюмы были пусты, а верхняя часть судна оказалась загруженной.
Теперь главная проблема, которую пытаются определить местные экстренные службы, заключается в том, произошло ли загрязнение акватории. В воде установлены боновые заграждения, вокруг корабля плавает мусор. Но о признаках загрязнения пока не сообщается.
Происшествия,МВД,Норвегия,
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